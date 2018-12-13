شكرا لقرائتكم ترامب يخيّر الديموقراطيين بين مسارين للتعاون ويحذرهم من «ثورة شعبية» إذا حاولوا مساءلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز، أ ف ب | منذ 9 ساعات في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 22:08

كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أموالاً دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين لامرأتين قبل انتخابات الرئاسة عام 2016، لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقلّل من أهمية تلميح الحزب الديموقراطي الى مساءلته، ربما تمهيداً لعزله، معتبراً أنه «أوجد أعظم اقتصاد في تاريخ» الولايات المتحدة ومحذراً من «ثورة» شعبية إذا حدث ذلك.



وأعلن مدعون عامون في نيويورك الأسبوع الماضي أن ترامب طلب من كوهين أن يدفع ملايين الدولارات للمرأتين، بينهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، للتستّر على علاقة مزعومة مع الرئيس قبل الانتخابات. واعتبر هؤلاء أن تلك المدفوعات تنتهك القوانين التي تنصّ على وجوب الإفصاح عن المساهمات المالية في الحملات الانتخابية، علماً انها يجب ألا تتجاوز 2700 دولار لكل شخص.

وتتطلّب مساءلة ترامب موافقة غالبية بسيطة في مجلس النواب الذي سيسيطر عليه الديموقراطيون بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل. لكن عزله يتطلّب موافقة غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.

وقال الرئيس لوكالة «رويترز»: «صعب مساءلة شخص لم يفعل أي شيء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا. لست قلقاً. أعتقد بأن الناس سيثورون إذا حدث ذلك». وتابع رداً على سؤال عن علاقته بديموقراطيّي الكونغرس: «سنمضي في واحد من مسارين: إما سنبدأ حملة وسيسبّبون مضايقات رئاسية، وإما سنمرّر عدداً هائلاً من التشريعات من خلال العمل معاً. ليس هناك مسار ثالث. لن نفعل الأمرين». وانتقد كوهين لتعاونه مع المدعين، معتبراً أنه يردّد أكاذيب عنه، محاولاً الحصول على عقوبة سجن أخفّ. وسُئِل هل ناقش قوانين تمويل الحملات مع محاميه السابق، فأجاب: «مايكل كوهين محام. أفترض أنه يعرف ماذا يفعل. تعتمد على أناس من أجل ذلك. لذلك تدفع للمحامين. لم تكن (الأموال) مساهمة في الحملة، لم يكن هناك انتهاك في ما فعلناه». واضاف: «مايكل كوهين كان يعلم ماذا يفعل. أتمنى ذلك. المحامون التابعون لي يقولون إن كل ما فعله كان صحيحاً».

وأمر قاضٍ بأن تدفع دانيالز اكثر عن 290 ألف دولار، لتعويض ترامب عن رسوم قانونية أنفقها للدفاع عن نفسه، في دعوى تشهير رفعتها ضده بسبب تغريدة. وخسرت دانيالز دعوى التشهير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما اعتبر قاض اتحادي أن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي تؤمّن حماية لتغريدة الرئيس.

وتطرّق ترامب إلى هيلاري كلينتون، منافسته الديموقراطية في انتخابات 2016، قائلاً لـ «رويترز»: «زوجها حصل على أموال، وهي حصلت على أموال ودفعت أموالاً، لماذا لا يتحدث أحد عن ذلك»؟

وسُئِل عن تأكيدات المدعين بأن عدداً ممّن عملوا معه التقوا أو أبرموا صفقات تجارية مع روس، قبل الحملة الانتخابية وخلالها، فأجاب: «الأشياء التي تتحدث عنها من سفاسف الأمور».

وتحدث عن خلف جون كيلي الذي سيتنحّى أواخر العام عن منصبه أبرز موظفي البيت الأبيض، لافتاً الى انه يبحث عن «شخص يمكنني التعامل معه في شكل جيد، شخص أفكاره مشابهة لأفكاري، شخص يأخذ أفكاري ويتعامل بها». واضاف: «هذا لا يعني أنها ليست عرضة للمناقشة. أحبّ مناقشتي. هناك 10-12 شخصاً على الأقل يريدون المنصب بشدة. الجميع يريدونه. مَن لا يريد أن يكون أحد ابرز الشخصيات القلائل في واشنطن العاصمة»؟

ورجّح ترامب أن يحقق «نتيجة طيبة» في انتخابات الرئاسة عام 2020، قائلاً: «أنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي. كانت 50 بالأمس في (معهد استطلاعات الرأي) راسموسن، أليس كذلك؟ هذا أعلى بكثير ممّا حصل عليه (سلفه باراك) أوباما».

من جهة أخرى، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح له بتطبيق حظر على منح حق اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين، بعدما تعرّض إلى نكستين في محكمتين أقل درجة.

وأبلغت وزارة العدل المحكمة العليا بضرورة تطبيق الحظر فوراً، لردع آلاف الآتين من أميركا الوسطى والموجودين الآن عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، من دخول الولايات المتحدة في شكل غير شرعي سعياً الى حق اللجوء.

وأفاد التماس قُدِم إلى المحكمة باسم ترامب بأن «هذه الاجراءات مصممة لتوجيه طالبي اللجوء إلى نقاط الدخول، حيث يمكن معالجة طلباتهم في شكل منظم ومنع عبور الحدود في طريقة غير قانونية وخطرة، وتخفيف التأخيرات الناجمة من وجود طلبات لجوء لا يستحق» أصحابها نيل هذا الحق.

لكن مجموعات حقوقية تعتبر أن القرار انتهك قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1965، وينصّ على إمكان أي أجنبي يصل إلى الولايات المتحدة «سواء إلى نقطة دخول مخصصة لذلك أم لا»، تقديم طلب لجوء.

وكان ترامب هدد قيايين ديموقراطيين، خلال اجتماع في البيت الأبيض، بأنّه لن يتوانى عن إغلاق الحكومة الفيديرالية، إذا أصرّوا على رفضهم رصد 5 بلايين دولار لتمويل جدار يريد تشييده على الحدود مع المكسيك. وقال: «إذا لم نحصل على ما نريده، بطريقة أو بأخرى، سأغلق الحكومة. أفتخر بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود».

وأخرج الرئيس بطاقتين وقرأ أرقاماً قال إنّها تظهر قرب الانتهاء من الهجرة غير الشرعية، في أجزاء من الحدود نُصبت فيها سياجات عالية، معتبراً أن هذه الإجراءات «أظهرت فاعلية كبيرة».

لكن نانسي بيلوسي المرجّح أن تصبح رئيسة لمجلس النواب، شددت على أن «ما يقدّمه الرئيس بهذه البطاقات ليس حقائق»، داعية الى «إجراء نقاش قائم على الأدلة».

اما تشاك شومر، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، فلفت الى أن «نوبة الغضب التي تنتاب» ترامب «لن تحقّق له جداره وستؤذي كثيرين».