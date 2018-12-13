شكرا لقرائتكم 4 قتلى بالرصاص في كاتدرائية برازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا، مكسيكو - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 22:05

قتل رجل 4 اشخاص بالرصاص في كاتدرائية مدينة كامبيناس قرب ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، قبل أن ينتحر.



وأعلنت هيئة حفظ الأمن في ساو باولو أن «رجلاً أطلق النار عشوائياً على الموجودين في المكان، إلى أن تدخلت الشرطة العسكرية ووجهت نيرانها صوبه، قبل أن ينتحر». واشارت الى «مقتل 4 أشخاص وجرح 4 آخرين».

وأعلنت الشرطة التعرّف إلى هوية المنفذ، وهو رجل عمره 49 سنة يقيم في مدينة فالينيوس على بعد 12 كيلومتراً من كامبيناس.

وأظهرت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار، اذ ان رجلاً جالساً على مقعد في الأمام إلى يسار المذبح، ينهض فجأة ويبدأ بإطلاق النار على المصلين الجالسين الى جانبه. وأعلنت أبرشية ساو باولو أن «الكاتدرائية ستبقى مقفلة حتى إنجاز الشرطة تحقيقاتها». وأكد شرطي أن «أكثرية الضحايا هم مسنّون»، فيما قالت امرأة كانت تشارك في القداس وهي تبكي: «الجميع هرب، أنا مصدومة».

وتسجّل البرازيل أحد أعلى معدلات العنف في العالم، إذ شهدت مستوى قياسياً بلغ 63880 جريمة قتل عام 2017، أي 30,8 جريمة قتل لكل 100 ألف فرد. وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من معدل 10 جرائم قتل لكل 100 ألف فرد، الذي تحدّده الأمم المتحدة بوصقه عتبة استشراء العنف في بلد. و70 في المئة من جرائم القتل ارتُكبت بأسلحة نارية.

وتعهد الرئيس الجديد جايير بولسونارو تشريع حمل السلاح في البرازيل التي تفرض قوانينها قيوداً كبرى على ذلك.

الى ذلك، أدى انفجار ألعاب نارية خلال زياح ديني إلى مقتل 8 اشخاص وجرح 50 آخرين أمام كنيسة في ولاية كيريتارو وسط المكسيك.

وقال مسؤول جهاز الطوارئ في الولاية: «حصلت مشكلة وانفجرت» الالعاب النارية، موضحاً أن بين القتلى صبيَين عمرهما 11 و12 سنة.

وتكثر الحوادث المتعلقة بانفجار مفرقعات في المكسيك، إذ قُتل 24 شخصاً في تموز (يوليو) الماضي في تولتيبيك قرب مكسيكو، التي تضمّ سوقاً كبيرة للألعاب النارية، شهدت انفجاراً ضخماً عام 2016 أوقع 42 قتيلاً و70 جريحاً.