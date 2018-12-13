شكرا لقرائتكم الكوريتان تتحققان من إزالة مراكز حدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 22:10

اجتاز جنود من الكوريتين للمرة الأولى الحدود سلمياً، للذهاب إلى الطرف الآخر من أجل التحقق من إزالة مراكز حدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.



وأدى اجتياح الشمال للجنوب عام 1950 الى اندلاع الحرب الكورية. وكانت سيول خضعت لسيطرة قوى مختلفة 4 مرات، حسب تقدّم أو تراجع قوات بيونغيانغ المدعومة من بكين، وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة التي كانت تدعم الجنوب. وانتهى النزاع بهدنة عام 1953، فيما لا تزال الدولتان تقنياً في حال حرب. وخلال قمة في بيونغيانغ عُقدت في أيلول (سبتمبر) الماضي، قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إزالة عدد محدود من المراكز الحدودية على الحدود المدجّجة بالسلاح.

ودمّرت الدولة الستالينية 10 من هذه البنى التحتية، بمتفجرات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ودمّر الجنوب 10 أخرى بحفّارات.

واعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مفتشين عسكريين كوريين جنوبيين زاروا كل موقع حدودي كوري شمالي، للتحقق من تدميره، وكذلك من عدم وجود أسلحة أو قوات. ونفذ مفتشون كوريون شماليون الخطوة ذاتها بالنسبة الى المنشآت الكورية الجنوبية.

وبدا في تسجيل مصوّر جنود كوريون جنوبيون وهم يصافحون نظراءهم الكوريين الشماليين، على خط الفصل العسكري وسط المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن ينتقلوا إلى الجانب الآخر. وأضافت الوزارة: «هذه المرة الأولى منذ التقسيم، يجتاز جنود الشمال والجنوب في طريقة سلمية خط التماس العسكري».