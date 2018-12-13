شكرا لقرائتكم قتيلان بصدامات في بنغلاديش قبل الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دكا - رويترز | منذ 9 ساعات في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 22:24

أعلنت الشرطة في بنغلاديش مقتل اثنين من موظفي الحملات الانتخابية وجرح عشرات آخرين، فيما يتصاعد التوتر قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في 30 الشهر الجاري.



وتسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تتزعّم حزب «رابطة عوامي»، إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي، مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية الاثنين. ومنافستها الرئيسة خالد ضياء، زعيمة «حزب بنغلاديش الوطني» المعارض، في السجن بعد إدانتها في اتهامات تعتبرها مسيّسة.

وقاطع «حزب بنغلاديش الوطني» آخر انتخابات نُظمت عام 2014، معتبراً أنها غير نزيهة. لكنه أعلن مشاركته في الاقتراع المقبل، ويسعى إلى مراقبين دوليين للانتخابات، مرجّحاً تزويرها.

وأشارت الشرطة الى صدامات بين موظفين من الحزبين خارج العاصمة دكا، ما أدى الى مقتل اثنين من موظفي الحملة الانتخابية لـ «رابطة عوامي». واتهم ناطق باسم الرابطة «حزب بنغلاديش الوطني» بمحاولة «تخريب المناخ السلمي» من خلال «مهاجمة رجالنا».

لكن الحزب نفى الاتهامات، لافتاً الى جرح 200 من أنصاره. كما اتهم موظفي «رابطة عوامي» بمهاجمة موكب الأمين العام للحزب.