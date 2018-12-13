شكرا لقرائتكم بري: أفكار عديدة لعدد الوزراء تسهل ولادة الحكومة ميقاتي: لن أتنازل عن تمثيلنا ومطلب ال11 وزيرا مكابرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 21:14

أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، امام النواب في "لقاء الاربعاء" اليوم أن تنتهي المشاورات والاتصالات الجارية والتي يقوم بها الرئيس ميشال عون الى تأليف الحكومة قريبا. وجدد التأكيد أننا "في حاجة الى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة".



وقال"إن هناك افكارا عديدة تطرح على صعيد عدد أعضاء الحكومة لتوفير العناصر التي تساعد على ولادتها وتجاوز العقد التي تواجهها حتى الآن".

وفي شأن مزاعم اسرائيل حول الانفاق جدد الرئيس بري، القول"إننا ما زلنا ننتظر الإحداثيات ولم يصلنا شيء من هذا القبيل".

وحيا "وطنية وحيوية أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم وسيادة كل شبر منها في وجه الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية".

وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النيابي عددا من النواب يمثلون مختلف الكتل.

ميقاتي والنفط العراقي

وعرض بري بعد الظهر الوضع الحكومي مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال إن زيارة الرئيس بري "تكون حافلة بالاخبار وأهمها مااطلعني عليه في ما يتعلق بإعادة ضخ النفط من العراق إلى منطقة البداوي عبر مصفاة طرابلس، ونية إعادة تشغيل المصفاة وتخزين النفط في البداوي، والرئيس بري يسعى مع الحكومة لتحقيق ذلك من أجل إصلاح هذا الخط وإعادة العمل فيه، والاتصالات مستمرة بين السلطات العراقية واللبنانية في هذا الصدد. وهذا الأمر يوفر فرص عمل وينشط الحركة الاقتصادية في طرابلس والشمال. وهذا الخبر هو بمثابة معايدة مميزة في شهر الأعياد المجيدة، والمهم معاودة تشغيل الخط في أسرع وقت".

ولاحظ ميقاتي لدى الرئيس بري تفاؤلا حذرا بالمشاورات القائمة في شأن تشكيل الحكومة. حتى الآن هذا الحذر طبيعي وأطلعني دولته على النقاط التي يتخوف منها، ولكن كلنا أمل بالتخلي عن العناد والمكابرة الحاصلة وأن تتشكل الحكومة في أسرع وقت، لان الحاجة ماسة الى حكومة جديدة، بالنظر الى الأوضاع الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية".

سئل: قيل ان هناك امكانية للتنازل عن اتفاقك مع الرئيس الحريري لمصلحة تمثيل شخصية سنية من فريق المعارضة؟ أجاب: "هذا الموضوع مرهون بيد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، وهو من صلب صلاحياته. عندما التقيت الرئيس الحريري خلال الاستشارات وتطرق معي الى موضوع تمثيل كتلتنا في الحكومة، قلت له أن كتلتنا حقل من الزهور ، وله الحرية في اختيار الزهرة التي يريد ويضعها في المكان المناسب". لا أنا قلت للرئيس المكلف عن إسم الوزير المقترح ولا عن الحقيبة الوزارية التي ستوكل اليه. رئيس الحكومة المكلف ليس مدبر منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق العمل الذي يريده. حتما أنا اريد المساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة بكل قوة ، ولكن مسألة اختيار الوزراء منوطة برئيس الحكومة المكلف".

أضاف: "طلبت تمثيل كتلتنا في الحكومة خاصة اذا كانت حكومة وفاق وطني، تواكب المرحلة الجدية اقتصاديا، وأتمنى المساهمة في هذه النهضة الاقتصادية. ولكن لن أقبل التنازل عن حق كتلتنا في التمثل في الحكومة، وانا متفق مع الرئيس الحريري في هذا الموضوع".

وعمن يعرقل تشكيل الحكومة؟ أجاب: "تشكيل الحكومة أشبه بخزنة تفتح بمفتاحين هما بيد الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، ولا يمكن القوطبة عليهما في هذه المسألة لأن الموضوع عمل مشترك بينهما، ضمن ما يريانه مناسبا. هذه المسؤولية مشتركة بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، وهما سيقرران المناسب".

وسئل عمن يقصد بكلامه عن العناد والمكابرة؟ فقال:" العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق، وعندما يقول أحدهم أريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب، فهذا يعني ان ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة.

ونفى أن يكون قصد بهذا الكلام سنة المعارضة قائلا: "ابدا. قصدت من قال اليوم إنه لا يقبل باقل من 11 وزيرا".( تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من لندن)

وسأل:" هل بات وجود كتلة نيابية تمثل كل الطوائف علة ويجب اقصاؤها عن التمثيل لهذا السبب؟ هذا الأمر يشكل بداية علامات الساعة. شرف لي أن تكون كتلتي متنوعة التمثيل ، كما أفتخر بما نلته شخصيا من نتائج في الانتخابات النيابية وما أمثله في مدينة طرابلس".