لماذا ترتبط صورة ترامب بـ"الأحمق" على جوجل؟

دبي - بواسطة محمد فارس © الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - عاصم الأنصاري:

توجهت عضو مجلس النواب الأمريكي، زوي لوفجرن، بسؤال للمدير التنفيذي لشركة جوجل الأمريكية، ساندر بيتشاي، عن سبب ظهور صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عند كتابة كلمة "أحمق" بالإنجليزية في محرك البحث.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وجهت عضو مجلس النواب سؤالها للمدير التنفيذي لـ"جوجل"، قائلة: "الآن في حال بحثنا عن كلمة "أحمق" فإنه في خانة الصور، ستظهر صورة ترامب. أنا الآن جربتها".

ليجيب عليها ساندر بيتشاي، قائلا: "النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقًا لأكثر من 200 مؤشر، مثل مدى الصلة والشهرة".

كما أضاف: "ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم".

جدير بالذكر، أن هذه المساءلة جاءت أثناء جلسة استماع، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حول تحيز الشركة ضد حزب المحافظين الأمريكي.