شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الاحتلال يغلق أبواب الأقصى والبلدة القديمة..وفلسطينيون يحتجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أبواب البلدة القديمة فى مدينة القدس المحتلة، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى، وذلك فى أعقاب تنفيذ عملية الطعن التى أصيب فيها ضابط وشرطى، فجر اليوم.

وتطورت أشكال الاحتجاج من الفلسطينيين، رفضًا لإغلاق أبواب البلدة القديمة، وأبواب المسجد الأقصى، من قبل قوات الاحتلال، والتى شملت أداء المصلين صلاة الفجر أمام باب الأسباط فى البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما أشعل الشباب إطارات مطاطية، فى ميدان جمال عبد الناصر، بمدينة طولكرم، للتعبير عن غضبهم بعد استشهاد منفذ عملية الطعن أشرف نعالوة، وذلك حسب ما نشرته شبكات إخبارية فلسطينية، اليوم الخميس.



إغلاق أبواب البلدة القديمة فى القدس



فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر أمام الأقصى



إغلاق أبواب الأقصى أمام المصلين



موقع استشهاد الشاب الفلسطينى



رصاص قوات الاحتلال



منزل الشهيد الفلسطينى أشرف نعالوة



احتجاجات فلسطينية على إغلاق أبواب البلدة القديمة بالقدس



غضب فلسطينى بعد استشهاد أشرف نعالوة







