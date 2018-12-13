وقالت فالستروم، في مقابلة هاتفية مع "رويترز"، إن المشاورات، التي بدأت الأسبوع الماضي قرب ستوكهولم، جرت "بروح إيجابية ونية طيبة"، مؤكدة أن "أي اتفاق على مواصلة المشاورات سيكون نجاحا". يتبع…

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السويد: سنطلع مجلس الأمن غدا الجمعة على نتائج المباحثات اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .