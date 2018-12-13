عودة أكثر من 1200 لاجئ سوري إلى الوطن خلال الـ24 الساعة الماضية

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وبلغ إجمالي عدد من قد عادوا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية منذ 18 يوليو/تموز عام 2018 الحالي 63797 شخصا بما في ذلك 30282 شخصا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس (17869 شخصا) والزمراني (4346 شخصا) وتلكلخ (5379 شخصا) والدبوسية (1834 شخصا) والقصير (854 شخصا) بالإضافة إلى 33515 شخصا (منهم 10078 امرأة و17079 طفلا) قد عادوا من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 31 نازحا قد عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بالإضافة إلى 221 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظتي دير الزور ودمشق عن طريق معبر الصالحية.
يذكر أنه وفقا للمركز، فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي على مساحة 12 هكتارا وذلك في قرى الشوكتلية العثمانية أوفانية ترونجا ورفيد وقصيبة وعين الذات وتلبيسة (بريف حمص) والزلفي بريف دمشق. بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار، ومنها 4 عبوات محلية الصنع.
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