بعد "الاتفاق التاريخي"... الملك سلمان يتحدث ويلتقي ولي العهد

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض، فريق عمل "مشروع البحر الأحمر"، يتقدمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لـ "شركة البحر الأحمر للتطوير".
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ومع الانتهاء من جميع مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويا، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.
وفي نهاية الاستقبال، أشاد الملك سلمان بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.
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