سعوديون يسعون إلى التغيير... وهذا قرار المملكة

ويقدم 14 سعوديا بشكل يومي على القيام بتغيير مهم في حياتهم الشخصية.
وقالت صحيفة الوطن السعودية إن 1300 سعودي وسعودية تقدموا إلى فروع الأحوال المدنية بالمملكة بطلبات لتغيير أسمائهم، بمتوسط 14 شخصا في اليوم.
وتشكل الإناث نسبة 85 % من المتقدمين، وكانت أكثر الأسماء تفضيلا لدى الإناث اللواتي صدرت لهن موافقات بتغيير أسمائهن هي: "ريم، ونورة، وسارة، وأميرة"، فيما شكلت أسماء "عبد العزيز، وسعود، وفيصل" أكثر الأسماء الجديدة التي اختارها الذكور.
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