بالفيديو... تحول مدهش لجبال المدينة المنورة

ويظهر في الفيديو اكتساء الجبال باللون الأخضر، والتي من المفترض أنها صفراء بلون الرمال، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية.
يشار إلى أن بعض المستخدمين شككوا في صحة هذه المقطع، مدّعين أنه تم التلاعب في الألوان التي تظهر فيه وشاركوا مقطعا آخر ذا ألوان أقل جمالا، فيما لم يتم التحقق بشكل قاطع من مدى صحة أي من المقطعين.
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