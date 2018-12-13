نتنياهو: زعزعة استقرار السعودية يعني زعزعة استقرار العالم

القدس/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم".

وقال نتنياهو في حديث للصحفيين، مساء الأربعاء، ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي:" ما حدث في (القنصلية السعودية بـ) اسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الخليج 365:" سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك".

وتابع نتنياهو، في حفل نظمه مكتب الصحافة الحكومي الاسرائيلي لمناسبة رأس السنة الجديدة:" يتم وزن الأمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط".

وأضاف:" إذا تم زعزعة المملكة العربية السعودية فإن الاستقرار في العالم سوف يزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".

وقتل مسؤولون سعوديون الصحفي السعودي، جمال خاشقجي (59 عامًا)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتطالب تركيا بأن تُجرى على أرضها محاكمة المعتقلين السعوديين في القضية، او يتم إجراء تحقيق دولي في الجريمة، وهو ما ترفضه الرياض، التي تنفي أن يكون ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو الذي أمر بالقتل.

