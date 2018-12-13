ما أكثر #الأسماء تفضيلا؟.. 1300 مواطن ومواطنة يغيرون أسماءهم

صحيفة الخليج الالكترونية

تقدم إلى فروع وكالة الأحوال المدنية نحو 1300 مواطن ومواطنة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1440، بطلبات لتغيير أسمائهم بمعدل متوسط يصل إلى 14 شخصا يوميا.

وشكلت الإناث نسبة تتجاوز الـ 85 % تقريبا من إجمالي من قاموا بتغيير أسمائهم خلال الفترة. وأكثر الأسماء تفضيلا لدى الإناث اللواتي صدرت لهن موافقات بتغيير أسمائهن هي: «ريم، ونورة، وسارة، وأميرة».

فيما شكلت أسماء «عبدالعزيز، وسعود، وفيصل» أكثر الأسماء الجديدة التي اختارها الذكور، حسبما جاء في كشوفات الموافقات الصادرة من الأحول المدنية على طلبات تغيير الاسم. وفقا لـ «الوطن»