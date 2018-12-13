شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بوليوود وهيلاري كلينتون ضيوف حفل زفاف أكثر عائلات الهند نفوذا والان مع التفاصيل

حضرت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وعدد من نجوم بوليوود مثل الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذين تزوجا حديثا، وممثل بوليوود أمير خان ولاعب الكريكت ساتشين تندولكار، حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، الأربعاء، الذي أقيم بمدينة مومباي الهندية، وقالت مجلة فيلم فير الهندية إن من المتوقع حضور 600 ضيف الحفل.

ويجمع الزواج بين اثنتين من أكثر العائلات نفوذا في الهند، فالعروس إيشا أمباني (27 عاما) هي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار، أما الزوج أناند بيرامال (33 عاما) فهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

وأقيم حفل الزفاف في مقر سكن أمباني في مومباي وهو برج مكون من 27 طابقا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم، وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية، بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.