شكرا لقرائتكم خبر عن "رولز رويس" توقع صفقة بقيمة 300 مليون دولار مع طيران الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

وقعت شركة "رولز رويس" البريطانية مع شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية صفقة بقيمة 300 مليون دولار لتزويدها بمحركات ودعم لأسطول جديد من الطائرات.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري للصحفيين عقب مشاركته في مراسم توقيع الصفقة أمس الأربعاء، إن العلاقات بين المملكة المتحدة ولبنان لم تكن يوما أكثر قوة مما هي عليه اليوم، حيث قدمت شركات بريطانية دعما لتطوير البنية التحتية في لبنان.

وأضاف أن المملكة المتحدة قدمت مساعدة للقوات المسلحة اللبنانية، إضافة إلى استثمارات ساهمت في استحداث فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.

وأوضح أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين في الوقت الحاضر يبلغ 586 مليون جنيه إسترليني (740 مليون دولار) سنويا غالبيتها صادرات بريطانية.

وأشار الحريري إلى أن زيارته إلى بريطانيا جاءت بهدف المشاركة في منتدى الاستثمار التجاري البريطاني-اللبناني الأول لعرض ومناقشة برنامج بلاده الطموح للإصلاح وفرص جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال البريطانية.

وأضاف أن منتدى الاستثمار التجاري البريطاني - اللبناني يهدف إلى تطوير العلاقة الاقتصادية مع بريطانيا لاسيما بعد خروجها بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، من جانبه اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تصريح له أن توقيع صفقة بين شركة "رولز رويس" البريطانية وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية دلالة على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن "استقرار وازدهار لبنان أمر حيوي للأمن والاستقرار عموماً في الشرق الأوسط".

من ناحيته، قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في تصريح مماثل إن انعقاد المنتدى اليوم يأتي في وقت تتطلع فيه المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق علاقاتها التجارية في أرجاء العالم وعودة إمساكها بزمام سياستها التجارية المستقلة للمرة الأولى منذ 40 عاما.

وأعرب عن سعادته لرؤية الكثير من الفرص للشركات البريطانية في لبنان، موضحا أن الحكومة البريطانية تقف على أهبة الاستعداد لتقديم حزمة قوية من الدعم لمساعدة أي شركة ترغب في توسيع أو بدء التصدير إلى لبنان.