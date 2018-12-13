شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمريكي لتركيا من الهجوم على سوريا والان مع التفاصيل

أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” تحذيرات لتركيا بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، المدعومين من الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم ” البنتاجون ” الكابتن شون روبرتسون، إن: ” إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد شمال شرقي سوريا وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أميركية فيها، هو أمر مقلق للغاية.. أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول. ”

وفي السياق نفسه، علقت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات أردوغان بالقول إن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم ” داعش ” ، مضيفةً: ” إن التهديدات تتزامن للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الإرهابيين وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين بدأ أردوغان بتهديد مناطقنا. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، من تحقيق تقدم داخل هجين، أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه ” داعش ” في شرق البلاد، وفق ما قال أحد قيادييها الأسبوع الماضي.