شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج "دانة غاز" لأكثر من 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "دانة غاز" -المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية- ارتفاع معدل إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لها، الخميس، إن هذه الزيادة هي نتيجة إتمام مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.

وأوضحت أن حفر بئر بلسم 8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل في مصر أدى إلى المساهمة بشكل إضافي في رفع الإنتاج الكلي ليتجاوز عتبة الـ70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، الذي بلغ 62.25 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، إن زيادة الإنتاج ستسهم في تعويض انخفاض أسعار النفط التي أثرت على صناعة النفط في الربع الماضي، بالإضافة إلى دعم نمو إيرادات الشركة وصافي أرباحها للسنة المالية 2018 والسنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على المزيد من الاستثمارات التي تهدف من خلالها إلى مضاعفة معدل الإنتاج الحالي إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة معدل إنتاجها من المكثفات إلى 36 ألف برميل يومياً ورفع معدل إنتاجها من الغاز البترولي المسال إلى 1200 طن متري يومياً.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، أكملت "دانة غاز مصر" أعمال حفر وربط بئر بلسم 8 قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المخصصة، لتضيف هذه البئر ما يزيد على 5 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً إلى إجمالي إنتاج الشركة.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت الشركة زيادة حجم إنتاجها بنسبة 30% في حقل خور مور الذي تشغله بشكل مشترك بالنيابة عن "بيرل بتروليوم". وشملت أعمال التوسعة في مصنع معالجة الغاز سلسلة من الإضافات والتعديلات من أجل تطويره وتحديثه، حيث أسهم ذلك في رفع طاقته الإنتاجية من 305 إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف برميل من المكثفات يومياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في إضافة 50 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات السنوية للشركة بدون زيادة تذكر في التكاليف التشغيلية.

وكانت الشركة قد أعلنت، مؤخراً، تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 6% إلى 351 مليون دولار (1,287 مليون درهم) مقارنة بـ330 مليون دولار (1,210 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع صافي أرباحها إلى 41 مليون دولار (149 مليون درهم) مقارنة بخسارة بقيمة 6 ملايين دولار (22 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وذلك عند استثناء البنود غير المتكررة.