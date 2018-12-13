شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص والان مع التفاصيل
أشار عبد الحكيم التميمي؛ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن الهيئة تعمل على تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة على غرار شركة مطارات الرياض وطرحه للتخصيص خلال النصف الأول 2019.
وأبان أنه تم البدء في برنامج خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام من خلال السماح للقطاع الخاص بتشغيل تلك المطارات.
ولفت التميمي، إلى أن جميع مطارات المملكة ستخضع للخصخصة عبر اعتماد الشركات الاستثمارية المشغلة للمطارات.
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