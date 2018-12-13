شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات: خروج قطر لن يؤثر على أوبك والان مع التفاصيل

قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن قرار قطر في الخروج من تحالف اوبك لن يضر السوق لأنها دولة غاز وليست بترولية.

وجاء ذلك أثناء مشاركته في فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي" التي عقدت في دبي.

وذكر المزروعي، في لقاء وفقا لموقع "العين الإخبارية" إن خروج دولة قطر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن يؤثر على استمرار الإنتاج.

وأضاف المزروعي أن الإمارات لا تفهم قرار قطر بالخروج من المنظمة ولكنها تحترمه. وتعد قطر من أصغر منتجي النفط في أوبك. وتضخ 600 ألف برميل يوميا من النفط، مقارنة مع إنتاج سعودي يصل إلى 11 مليون برميل يوميا.

يذكر أن "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي عُقد في الثاني عشر من ديسمبر/ تشرين الأول 2018, يقدم توقعات سنوية دقيقة حول الأحداث المهمة على مدار العام. ويجمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم، للاستفادة من آراء وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة بهدف تسهيل عملية استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية.