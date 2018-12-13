شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع مذكرة تفاهم مع "المؤسسة الدولية الإسلامية" لتنمية صادراتها والان مع التفاصيل

وقعت هيئة تنمية الصادرات المصرية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لدعم التعاون في مجال تنمية التجارة.

وتهدف المذكرة أيضا إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيديْن الثنائي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية، حيث يشمل التعاون تصميم وتنفيذ برامج للدعم الفني لهيئة تنمية الصادرات ضمن برنامج النقل العكسي للمعرفة، وبرامج تنمية القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتنمية التجارة من أجل ضمان استفادة القطاعات المصرية على المستوى المحلي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقام بالتوقيع خلال مؤتمر عقدته المؤسسة الدولية في القاهرة كل من الدكتورة شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).

وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية إن مؤسسته قدمت ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال عدة سنوات لتمويل استيراد الطاقة والسلع التموينية.

وعن الاتفاقية الموقعة قال إنها تهدف إلى زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة والتصدير.

وشدد على أهمية الشراكة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرا إلى الدور الفاعل الذي تقوم به مصر في دعم العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تثبت استعداد المؤسسة لدعم دولها الأعضاء لاسيما مصر من خلال تمويل التجارة وتنميتها من أجل دعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها قالت شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية، أن حجم صادرات بلادها للدول الأفريقية لا يتجاوز 1.300 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ نحو 10%، وهو رقم ليس بالكبير، منوهة بأن الهيئة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري مع القارة السمراء .