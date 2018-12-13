شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستبق عدوى "السترات الصفراء" بأهم قرار يتعلق بالرواتب منذ 1977 والان مع التفاصيل

في محاولة من جانب إسبانيا لتفادي انتقال عدوى "السترات الصفراء" من فرنسا، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الأربعاء، أنه سيزيد بمرسوم الحد الأدنى للأجور بنسبة 22٪، خلال جلسة لمجلس الوزراء في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستعقد في برشلونة.

وقال سانشيز أمام النواب إن "المجلس سيوافق في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على رفع الحد الأدنى للأجور". وأضاف أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق "ابتداء من 2019" وستشكل "أهم زيادة منذ 1977".

وبإعلانه أنه سيرفع بمرسوم راتب الحد الأدنى الشهري من 858 يورو إلى 1050 يورو، يعمد بيدرو سانشيز إلى تمرير تدبير أساسي من مشروعه لميزانية 2019، ولا يتوافر له في هذا الوقت الدعم الضروري لإقراره بالتصويت في البرلمان.

وبموجب مشروع الموازنة المنشور في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيكلف هذا التدبير الدولة 340 مليون يورو. وقد انتقدته المعارضة اليمينية بقسوة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو بدءاً من العام المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا حالياً 1498 يورو شهرياً، وفقاً لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يورو ستات"، وهي حالياً في المركز الخامس بين أعلى دول أوروبا في الحد الأدنى للأجور.

وبمقارنة بيانات 2018 بعام 2017، يتضح أن 7 دول من قائمة العشرة الأعلى قد رفعت الحد الأدنى للأجور في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهي كل من أيرلندا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، وتراوحت الزيادات بين 10 إلى 50 يورو.