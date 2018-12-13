شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة "اليونيدو" يؤكد حرصه على تعزيز التعاون التنموي مع مصر والان مع التفاصيل

أكد لي يونج مدير عام منظمة اليونيدو أن أهداف التنمية المستدامة تأتي من بالتعاون المشترك مع مصر من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية في إطار رؤية مصر للتنمية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري.

وقال السفير بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اللقاء حرصه على تعزيز التعاون مع المنظمة، لكونها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية مصر التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيداً بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، مؤكداً الحرص على زيادة البرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها المنظمة في مصر في جميع مجالات التنمية، خاصة في ضوء البنية التحتية التي تم تحديثها في مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وتوفير مصادر الطاقة الضرورية، فضلاً عن الإطار التشريعي الحديث والمشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس.

وتابع راضي أن اللقاء شمل استعراض لي يونج نشاط المنظمة في إطار تنفيذ مبادرة "العقد الصناعي الثالث في أفريقيا"، التي تهدف إلى مساندة عملية التنمية الصناعية في القارة بشكل مباشر وفعال، ووضع القارة الأفريقية على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، معرباً عن تطلع المنظمة لقيام مصر بدعم أنشطة المبادرة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما سيساهم في تقديم الدعم السياسي رفيع المستوى، والمساعدة في نجاح المشروعات التي سيتم تنفيذها في القارة الأفريقية تحت مظلة المبادرة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة، للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية في مجالات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتجارة الخضراء، والاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية، وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.