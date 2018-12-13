شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي بدبي والان مع التفاصيل

انطلقت بدبي، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي 2018 بدعم وتنظيم من اتحاد المهندسين العرب وهيئة التحكيم الهندسي بالاتحاد والمحكمة الدولية للتحكيم والاتحاد العام للخبراء العرب والجامعة الأمريكية بدبي وجمعية المقاولين بالدولة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات.

يشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، نحو 20 متحدثا وخبيرا عالميا، و100 متخصص في المجال من الجهات الحكومية والخبراء والمحكمين ومكاتب المحاماة وهيئات التحكيم الهندسية الدولية.

وأفاد الدكتور ماجد فاروق حنا رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر بأن أهمية الفعاليات تأتي كونها تعد قاعدة تواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الإنشاءات لعرض أفضل الممارسات بمجال إدارة التحكيم الهندسي المحلي والدولي ومهنة الخبرة الهندسية وأخلاقيات المهنة وإدارة المخاطر في العقود واختيارها وإدارة النزاعات والحلول البديلة والوساطة في القطاع الإنشائي، والتعرف على أهم الممارسات العالمية في مجال الوساطة، والحلول البديلة للمنازعات، لضمان رضا وسعادة جميع الأطراف، ما ينعكس على زيادة عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر البيئية بالمشاريع.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر، تم توزيع جوائز لأفضل الممارسات في مجال التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي، حيث فاز في فئة المؤسسات دائرة الأشغال العامة بالشارقة في مجال التميز والإبداع في إدارة العقود في المشاريع الهندسية، فيما فازت سلطة واحة دبي للسيليكون بجائزة التميز في إدارة المطالبات في المشاريع الهندسية.

وفاز بالجائزة عن فئة الأفراد كل من الدكتور كمال ملس بجائزة المحكم المتميز عن هذا العام، والدكتور دانيال براون بجائزة إدارة المطالبات، والمحكم فيكتور ليجنسكي بجائزة الوسيط المتميز، والمهندس جمال شيخوني بجائزة الخبير الهندسي، والدكتور نبيل عباس بجائزة المحكم والخبير المتميز في خدمة المجتمع وخدمة القطاع الهندسي.