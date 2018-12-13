شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم جديد للنسخة المستقبلية لموديل مرسيدس SLR والان مع التفاصيل

عرف موديل SLR من مرسيدس Mercedes بأنه الموديل الأفضل الذي شهده عالم السيارات ضمن فئات الـ"grand tourers" التي سبق أن طرحت في العقد الماضي.

لذلك لا يخفي عشاق السيارات من نقاد وخبراء ومصممين رغبتهم الملحّة لطرح نسخة جديدة من هذا الموديل الاستثنائي، الذي توقف تصنيعه رسميا في عام 2010، بعد طرح مرسيدس Mercedes لـ2.157 نسخة منه تم تصنيعها بالتعاون مع شركة مكلارين البريطانية.









ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من اللقطات لتصميم خيالي، لما قد تبدو عليه النسخة المستقبلية موديل مرسيدس SLR، تطوع لابتكارها أحد مكاتب التصميمات بأوروبا.





ولقيت التصميمات استحسان عدد كبير من خبراء السيارات، حتى انتشر على عدد كبير من المواقع، كنوع من الضغط على شركة مرسيدس Mercedes لتحفيزها للبدء رسميا في التفكير بطرح نسخة جديدة من هذا الموديل الرياضي.

وكانت النسخة الأخيرة التي طرحت من موديل مرسيدس SLR مزودة بمحرك توربيني بسعة 4.0 لتر من فئة V8 الذي دائما ما تستعين به مرسيدس Mercedes مع موديلاتها الرياضية.