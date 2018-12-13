شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان خلال حفل تخرجه بجامعة أكسفورد والان مع التفاصيل

جمعت صورة نادرة تم تداولها بمواقع التواصل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وابنه الأمير فيصل أمير منطقة المدينة المنورة، خلال حفل تخرجه بجامعة أكسفورد في بريطانيا. والتقطت الصورة في عام 1999 م، وظهر خلالها الأمير فيصل مرتديًا زي التخرج في القاعة التي شهدت حفل الخريجين بالجامعة.

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