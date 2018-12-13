شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنهاجم إيران في أراضيها إذا كان بقاءنا على المحك والان مع التفاصيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، 13 كانون الأول، 2018 إن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان "بقاء" دولته على المحك.

وأضاف نتنياهو، ردا على سؤال لصحفيين عن "الخط الأحمر" الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها،: "إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا أستبعد شيئا يمكن أن يكون ضروريا لندافع عن أنفسنا".

وهاجمت إسرائيل، أكثر من مرة، أهدافا تابعة لإيران داخل الأراضي السورية.

وتعتبر إسرائيل وجود إيران في على الأراضي السورية خطرا يهددها.