شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يكرم الفائزين بجائزة "حمدان الطبية" في دبي والان مع التفاصيل

كرم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، 16 فائزاً من الفائزين بجائزة حمدان الطبية في دورتها العاشرة وذلك خلال حفل أقيم مساء الأربعاء، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وعدد من المسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية والوفود الرسمية الممثلة للدول الفائزين.

وشكلت أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعا رئيسا لهذه الدورة من الجائزة، بالإضافة إلى أمراض الروماتيزم وتقويم العظام وميكانيكية تقويم العظام؛ نظرا لما تشكله من عبء صحي حول العالم كمواضيع للجوائز العالمية التي تمنح للعلماء الذين أسهموا بابتكارات فريدة ونوعية يتم تطبيقها عالمياً في مجال تشخيص وعلاج الأمراض.

وفي كلمته، أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن ثقافة التميز والابتكار كانت الدافع لتعزيز طموحات الجائزة في نشر ثقافة البحث العلمي واستثمار مخرجاته، لافتا إلى أن هذا لا يتحقق إلا بوجود تنسيق كامل على المستوى المحلي والعالمي لتحقيق التكامل بين المراكز البحثية، وأنه نابع من الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الجائزة.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن العويس أن السياسات التي تتبعها الجائزة نابعة من توجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة، والتي ركزت على العلم والمعرفة والاستفادة من خبرات الآخرين.

ثم قام راعي الجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين وتسليمهم دروع الجائزة، حيث منحت جائزة الشخصية الاعتبارية للعام إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات هذا العام بمئوية زايد، وذلك لما قدمه المركز من أعمال الإغاثة الإنسانية وغيرها من الأعمال الخيرية في شتى أنحاء العالم.

وتسلم درع جائزة حمدان العالمية الكبرى البروفيسور فريدريك كابلان، أستاذ طب العظام الجزيئي لصندوق إيزاك آند روز ناسو الوقفي، والذي كانت لأبحاثه تحد لكثير من الاعتقدات السائدة في الطب العضلي الهيكلي.

وفاز بجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة ثلاثة باحثين أولهم البروفيسور جراهام هيوز رئيس مركز لندن لمرض الذئبة في مستشفى لندن بريدج، تقديراً لإنجازاته المتعددة واكتشافه بعض الأمراض في أواخر القرن العشرين، و منها" متلازمة هيوز" المرتبطة باضطرابات التخثر.. في حين كان الفائز الثاني بالجائزة هو البروفيسور فرانكلين سيم وفريقه في مركز مايو كلينيك، مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها تقديرا لأبحاثه حول علاج أورام العجز، والتي قدمت نماذج لعلاجات جديدة للأورام المعقدة... بينما كان الفائز الثالث بالجائزة هو البروفيسور فيجاي كي جويل أستاذ الهندسة الحيوية لجراحات العظام – جامعة توليدو الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تمكن من الحصول على خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للعمود الفقري ما زاد من القدرة على استغلال النماذج بشكل كبير كأداة لتحليل الميكانيكا الحيوية للعمود الفقري.

وتسلم محمد يحيى المسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر درع جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، والتي فازت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسويسرا نظير تركيزها في عملها على مدار أكثر من 150 عاماً في 80 دولة حول العالم على تطوير القانون الدولي الإنساني.

وكرم الشيخ حمدان بن راشد الفائز بجائزة حمدان لأفضل مركز طبي في العالم العربي وفاز بها مركز الحسين للسرطان بالأردن، وهو أكبر منظمة في الأردن مكرسة بالكامل لمكافحة جميع أنواع السرطان.

كما كرم ثلاثة فائزين بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي، أولهم البروفيسور قتيبة حميد من الإمارات، والذي يشغل حالياً منصب نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في جامعة الشارقة.

وكرم الشيخ حمدان الفائز الثاني بالجائزة وهو البروفيسور أحمد محمد الحسن من السودان، وهو أستاذ متفرغ في علم الأمراض بمعهد الأمراض المتوطنة بجامعة الخرطوم ووزير التعليم العالي السابق في بالسودان ومؤسس العديد من الهيئات الأكاديمية المستقلة في السودان والسعودية، فيما كرم الفائز الثالث وهو الدكتور فيصل عبد الرحيم شاهين من السعودية، وهو واحد من أبرز العلماء في مجال زراعة الأعضاء واهم المساهمين في وضع الأسس العلمية والبحثية لجميع عمليات حفظ واسترجاع الأعضاء من الجوانب الطبية والأخلاقية وفي وضع السياسات الإقليمية والدولية بشأن زرع الأعضاء.

وتسلم الدكتور جمال الصالح والدكتورة مريم عبد الكريم درع جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات "قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي" وهو أول وحدة لأمراض الروماتيزم في الإمارات.

كما كرم الشيخ حمدان أربعة فائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات، وهم الدكتور عبدالوهاب يوسف المهيدب وهو صاحب إسهامات بارزة في تطوير الطب الوقائي والرعاية الصحية وإرساء قواعد العمل البيئي المشترك محلياً وإقليمياً .. والدكتور عبد الرزاق علي المدني أول طبيب مواطن يتخصص في مجال الغدد الصماء وداء السكري .. والدكتور عارف عبدالله النورياني رئيس مركز القلب واستشاري أمراض القلب التداخلية وهو عالم بارز في مجال أمراض القلب ليس فقط في الإمارات ولكن في دول مجلس التعاون الخليجي وحسين محمد حسين قائد أول ممرض إماراتي في دبي ودولة الإمارات وأول من أسس قسم العلاقات العامة بمستشفى دبي.

وتسلم درع جائزة حمدان لأفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية البروفيسور سهام الدين كلداري وفريقه المكون من سراج باليتشان كندى وأنيس رحمن و فيصل ثايالاثيل عن بحث بعنوان "تأثير نظير السفينجوزين FTY720 على عملية الالتهام الذاتي لخلايا الورم الدبقي الخبيث والناتجة عن ثلاثي اكسيد الزرنيخ".

يذكر أن الفائزين عن فئة الجوائز العالمية في جائزة حمدان الطبية سيشاركون في مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية الذي ينطلق غدا الخميس، ويستمر يومين ويتضمن 11ورشة عمل و 13 محاضرة بمشاركة الفائزين في فئة الجوائز العالمية.