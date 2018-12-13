شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكسيك يبحث مع ترامب قضية الهجرة والان مع التفاصيل

قال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قضية الهجرة.

وذكر أوبرادور أنه ناقش مع ترامب احتمال إنشاء برنامج مشترك للتنمية وتوفير الوظائف في وسط أمريكا والمكسيك.

يذكر أن آلاف المهاجرين يقيمون في مراكز إيواء ومخيمات في تيخوانا بعد أن سافروا من وسط أمريكا متجهين إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف، وربما يضطرون للانتظار لأسابيع أو لشهور ليطلبوا حق اللجوء على الحدود الأمريكية.

وكانت الهجرة غير المشروعة من الملفات الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية، وتطرق للقضية مرارا قبل انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكرر ترامب الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإنشاء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك على الرغم من أن المكسيك رفضت أكثر من مرة طلبه بتحمل تكاليف المشروع المقدرة بمليارات الدولارات.