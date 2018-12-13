شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات التحالف تعترض 3 صواريخ بالستية في سماء مأرب والان مع التفاصيل

اعترضت دفاعات التحالف العربي، اليوم الخميس، 13 كانون الأول، 2018 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي على محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر في المحافظة إن المليشيا أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه مدينة مأرب.

وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف تمكنت من إسقاط وتفجير الصواريخ الحوثية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأطلقت المليشيا العشرات من الصواريخ على المدينة منذ بداية الحرب.

وركزت المليشيا على استهداف منشآت حيوية مثل محطة مأرب الغازية وحقول الغاز في صافر.

يأتي هذا بعد ساعات من اتفاق الأطراف المتحاورة في السويد على إعادة تصدير الغاز والنفط من مأرب عبر راس عيسى وتوريد عائداته إلى فروع البنك المركزي في مختلف المحافظات لدفع مرتبات الموظفين.