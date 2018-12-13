الجيش في تعز يدعو أبناء المحافظة رص الصفوف لمواجهة المليشيا

تواصل القيادات العسكرية في محور تعز زياراتها الميدانية لعدد من المعسكرات والجبهات القتالية، وكذا النقاط الأمنية، بقيادة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري، ورئيس أركان المحور، قائد اللواء 170 د. جوي العميد عبد العزيز المجيدي، وقيادة الألوية والوحدات العسكرية 35 مدرع، 22 ميكا، 17 مشاة، الرابع مشاه جبلي، الشرطة العسكرية وعدد من الضباط.

وأورد مكتب إعلام محافظة تعز، أن القيادات العسكرية زارت معسكر الأصابح التابع للواء الرابع مشاه جبلي، وموقع بيحان التابع للواء 35 مدرع، وعدداً من المواقع والنقاط في مدينة التربة، جنوب المحافظة.

وقال أركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي إن «هذه الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي تنفيذاً لقرارات القادة بعدن»، وإنه «تم اعتماد معسكر الأصابح مركزاً تدريبياً لقيادة محور تعز العسكري، من أجل الإعداد النوعي والتدريب القتالي للجنود، وبناء قدراتهم القتالية والتخصصية».

ودعا اللواء الركن عبد الكريم الصبري، خلال زيارته، أبناء تعز جميعاً، سلطة محلية وجيشاً وأحزاباً سياسية وشخصيات، إلى إدراك أهمية قضية تعز وضرورة توحيد الصف وإسناد المؤسستين العسكرية والأمنية كواجب وطني»، وإلى الالتفاف حول الجيش الوطني والأمن».

وقال: «نحن في منتصف الطريق، ومن العيب أن نترك الأهداف التي قدم من أجلها الشهداء دماءهم المتمثلة في التحرير وإنهاء الانقلاب وبسط الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات وتوفير الخدمات، ونتفرغ إلى صغائر الأمور ومشاريع وخلافات صغيرة تقزم تعز وتهدر تضحياتنا».

وأضاف: الجيش والأمن الذي خرج من رحم تعز المقاومة، وما زال في جبهات القتال، هما قوة تعز وشرفها، وكل ألوية الجيش هم درعنا ومكسبنا من ملحمة النضال المشرفة».

كما دعت القيادات العسكرية السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ودول التحالف العربي إلى مزيد من الدعم لتعز من أجل التحرير والأمن وإعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن من تقديم الخدمات والحاجات الضرورية، كون المدينة تعيش حالة حرب وحصار لمدة تزيد على أربع سنوات».