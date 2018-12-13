شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها، ليل الأربعاء، على ارتفاع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 157.03 نقطة أو ما يعادل 0.64% إلى مستوى 24527.27 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.29 نقطة أو 0.54% إلى 2651.07 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 66.48 نقطة أو 0.95% إلى مستوى 7098.31 نقطة.

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