"السيل الشمالي 2".. مشروع روسي على أجندة معارك ترامب

في تطور جديد على توتر العلاقات الأمريكية الروسية، طالب مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل مشروع "السيل الشمالي 2" والذي يمد أوروبا بالغاز الروسي، كما طالبه باتخاذ مايلزم من قرارات لدعم أمن الطاقة في أوروبا.

واعتمد مجلس النواب الأمريكي قرارا يعارض مدّ خط أنابيب "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.

ونص قرار مجلس النواب الأمريكي على أن خط الأنابيب المذكور يشكل "خطوة خطيرة إلى الوراء بالنسبة لأمن الطاقة الأوروبي ومصالح الولايات المتحدة"، وناشد المجلس في قراره الحكومات الأوروبية إلى التخلي عن المشروع.

وسبق لحكومات أوروبية، وعلى رأسها الحكومة النمساوية، أن أعلنت أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" أو ( نورد ستريم – 2)، يعزز أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وشددت روسيا من جهتها مرارا على عدم إقحام المصالح السياسية في هذا المشروع الاقتصادي، وعدم الاحتجاج بتشكيله خطرا على الأمن الأوروبي من أجل الفوز بمنافسة اقتصادية بحتة، والتحوّل لإحلال الغاز الأمريكي المسال ذي السعر المرتفع، عوضا عن الغاز الروسي الذي يغطي تاريخيا أكثر من 35% من حاجات الدول الأوروبية.