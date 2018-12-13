القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا - أرشيفية
قال مسؤول في حزب المحافظين إن عددا من نواب الحزب، توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.
وأكد جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم "لجنة 1922" في حزب المحافظين، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.
وأضاف برادي أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.
شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراع على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .