اقتراع على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية

قال مسؤول في حزب المحافظين إن عددا من نواب الحزب، توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأكد جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم "لجنة 1922" في حزب المحافظين، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف برادي أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.