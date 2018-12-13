عملية للشرطة الفرنسية بمحيط كاتدرائية ستراسبورج غداة سقوط قتلى

نفذت الشرطة الفرنسية عملية بمحيط كاتدرائية ستراسبورج، صباح الأربعاء، غداة مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم الذي استهدف وسط المدينة، مساء الثلاثاء.

وقال نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج لا يزال جاريا، ومن غير المؤكد ما إذا كان لا يزال في فرنسا.

وأضاف نائب وزير الداخلية الفرنسي أن عملية للشرطة الفرنسية تتم بمحيط كاتدرائية ستراسبورج غداة مقتل 4 أشخاص، لافتا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به له دوافع إرهابية.





وأوضح المسؤول الفرنسي أنه يجري استجواب 5 أشخاص فيما يتعلق بهجوم ستراسبورج .





وأضاف أن السلطات ستحظر المظاهرات في منطقة ستراسبورج اليوم ولكن لا تحظر احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في بقية أنحاء فرنسا.



