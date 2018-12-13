مؤتمر رابطة العالم الإسلامي ينطلق اليوم في مكة بمشاركة دولية واسعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مؤتمر رابطة العالم الإسلامي ينطلق اليوم في مكة

تشهد العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء"، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح أعماله الأمير خالد الفيصل آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى إن أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة سيشاركون في المؤتمر؛ بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.

وأوضح العيسى أن المؤتمر سيقام يومي الأربعاء والخميس بهدف إيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإنسانية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.





وأكد العيسى أن المؤتمر يسعى أيضا إلى جمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين، ونشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وبحث مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف.





وأضاف أنه ستتم مناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوى الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي، والشراكة الحضارية مع غير المسلمين، وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.