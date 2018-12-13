شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا والان مع التفاصيل

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأربعاء، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في يناير/كانون الثاني بمقدار 0.60 دولار.

وأشارت سومو، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إلى أن خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته جرى تسعيره دون أسعار خامي عمان ودبي بواقع 2.50 دولار للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يناير/كانون الثاني لأسواق الأمريكتين عند سعر خام أرجوس العالي الكبريت زائد 0.80 دولار للبرميل، ارتفاعا من الشهر السابق.

وانخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى ما دون سعر مؤشر خام أرجوس العالي الكبريت بمقدار 0.10 دولار للبرميل.

وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يناير/كانون الثاني بمقدار 0.60 دولار للبرميل ليسجل خصما قدره 2.95 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك في يناير/كانون الثاني ليسجل خصما قدره 2.70 دولار للبرميل.

كانت الكويت قد خفضت، الثلاثاء، أسعار البيع الرسمية لخاميها في الشحنات المصدرة إلى آسيا في يناير/كانون الثاني، وذكر مصدران أن سعر البيع الرسمي لخام مزيج التصدير الكويتي إلى آسيا في يناير/كانون الثاني انخفض 65 سنتا للبرميل عن الشهر السابق إلى 35 سنتا على منصة بلاتس.