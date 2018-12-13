شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان المجر يقر زيادة ساعات العمل وسط معارضة شديدة والان مع التفاصيل

أقر البرلمان المجري، الأربعاء، تشريعا يتيح لأصحاب الأعمال زيادة ساعات العمل الإضافية، وهو التشريع الذي وصفه معارضوه بأنه "قانون استعبادي".

وفي جلسة شهدت فوضى نادرة، حضرها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أقر المجلس تعديلا لقانون العمل يرفع الحد الأقصى السنوي لساعات العمل الإضافية التي يمكن لرب العمل أن يطلبها من موظّفيه من 250 إلى 400 ساعة.

وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يعود بالفائدة على الموظفين الذين يرغبون بالعمل لساعات إضافية، وعلى أرباب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.

لكن اتحادات القطاع التجاري والأحزاب المعارضة طالبت بإلغاء ما وصفوه بأنه "قانون استعبادي"، ودعت أحزاب المعارضة إلى التظاهر في الشوارع، كما قدم نواب حزب "جوبليك" القومي عريضة تطالب بسحب مشروع القانون.

وشهدت الجلسة إطلاق نواب الصفير وصافرات الإنذار، ومنعوا رئيس المجلس من اعتلاء المنصة في محاولة لإعاقة عملية التصويت.

يشار إلى أن حزب أوربان اليميني المحافظ "فيديس" حصد للمرة الثالثة غالبية الثلثين في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في أبريل/نيسان، وعادة ما يتمكن من تمرير مشاريع القوانين بسلاسة في المجلس.