شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: فخورون بالحصول على جائزة الشيخ حمدان بن محمد للابتكار والان مع التفاصيل

قال نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع المهندس فهد الهلال، إن شركة أرامكو فخورة بحصولها على جائزة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار في إدارة المشاريع.

وحصلت الشركة السعودية على الجائزة لإنجازها المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة قبل الموعد المحدد وبميزانية أقل.

وأضاف فهد الهلال: "هذه الجائزة تأتي تقديرًا لنجاحنا في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية الممتدة عبر البلاد، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوفير الطاقة النظيفة لعملائها في أنحاء المملكة، وتمكينهم من دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها".

ويمثل المشروع الإنشائي، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، المرحلة الأولى من شبكة أنابيب عبر السعودية التي تمتد بطول 660 كيلومترا، لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج على الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، كما يتضمّن المشروع إنشاء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.

وتسلّم نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع الجائزة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال احتفالية أقيمت تزامنًا مع منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.

يذكر أن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع انطلقت في عام 2015، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتُمنح الجائزة تقديرا لأصحاب أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والتميّز في تنفيذها على مستوى العالم.