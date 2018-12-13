شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف معلومات جديدة عن مسببات مرض الربو والان مع التفاصيل

كشفت أكبر دراسة وراثية أجريت على المصابين بمرض الربو المعتدل أو الشديد، عن رؤى جديدة للأسباب الأساسية للمرض، التي يمكن أن تساعد في تحسين تشخيصه وعلاجه.

وشمل البحث الذي أجراه خبراء الربو من المعهد الوطني لأبحاث الصحة "NRC Nottingham" ومراكز أبحاث Leicester الحيوية، بجامعتى نوتنجهام وليستر البريطانيتين، مقارنة الجينات لنحو 10 آلاف شخص من مصابي الربو مع ما يقرب من 50 ألف شخص ليس لديهم المرض، لتكشف هذه المقارنة عن عديد من المتغيرات الجينية الجديدة المرتبطة بالربو المعتدل إلى الشديد.

واستطاع الفريق البحثي في دراسته المنشورة، الثلاثاء، في دورية لانسيت للطب التنفسي تحديد 24 إشارة ذات صلة بالربو عبر الجينوم الخاص بالمرضى، بما يشير إلى وجود بنية جينية مشتركة كبيرة بين الربو الخفيف والمتوسط الشدة، كما كشفت الدراسة 3 نقاط جينية جديدة تخص المرض المتوسط الحاد.

ويقول إيان سايرز، من جامعة نوتنجهام، الذي قاد الدراسة: "الربو مرض شائع إلى حد ما، وينتشر بين 10% من السكان، وهو المرض الأكثر انتشارا، ومعروف أن العوامل البيئية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة به، لكن الاستعداد الوراثي يلعب دورا مهما، ولهذا السبب فإن البحث قد يساعد في تحسين العلاج أو حتى العثور على علاج".

ويضيف: "يتمثل التحدي الرئيسي في المستقبل في ترجمة نتائج البحث إلى فهم جديد، لما تسببه التغيرات الجينية في رئتي المرضى الذين يعانون من الربو، بما سيتيح إمكانية استهداف هذه التغييرات عبر تجارب سريرية".