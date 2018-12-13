شكرا لقرائتكم خبر عن "بوما" تعيد إصدار حذائها "الكمبيوتر" بكميات محدودة والان مع التفاصيل

أعادت شركة بوما Puma الألمانية للملابس والأحذية الرياضية إصدار "الحذاء الكمبيوتر" الكلاسيكي الذي كانت أصدرته لأول مرة عام 1986 لمحبي الحنين إلى الماضي.

وحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، يحتوي حذاء الركض المزود بنظام الجري "RS-Computer" من Puma على شريحة كمبيوتر مدمجة يمكنها حساب المسافة والوقت والسعرات الحرارية.

ويمكن للعدائين توصيل هذه الأحذية باستخدام موصل 16 بأي جهاز Apple IIE أو Commodore 64 أو IBM PC لمشاهدة البيانات.





ولا يزال الإصدار الجديد من حذاء الركض يحتفظ بشكله الأصلي، لكن مع إضافة ميزات جديدة مثل مقياس السرعة ثلاثي المحاور ومؤشرات LED، ومنفذ USB للشحن، وبلوتوث لتوصيل الحذاء لاسلكيا بهاتفك.

وأصدرت الشركة عددا محدودا جدا من الحذاء الجديد، حيث طرحت 86 زوجا في متاجر Puma في برلين وطوكيو ولندن، على أن يبدأ بيعها في 13 ديسمبر الجاري.





وتعتبر Puma أن حذاءها RS-Computer أول حذاء ركض يعمل بالكمبيوتر في العالم، لكن ربما يكون هذا الإدعاء محل شك، حيث أصدرت منافستها Adidas حذاء Micropacer عام 1984 أي قبل أن تصدر Puma حذاءها بعامين. وكان في إمكان حذاء Adidas أيضا حساب المسافة ووتيرة الركض والسعرات الحرارية التي يتم حرقها عن طريق جهاز استشعار صغير يظهر البيانات على شاشة صغيرة مثبتة على لسان الحذاء، لكن لم يكن مزودا بأي منافذ لتوصيله بالكمبيوتر.