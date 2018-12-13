اخبار الخليج

أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2018.. صور

0 نشر
0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2018.. صور والان مع التفاصيل

السماعات اللاسلكية أصبحت أمراً ضرورياً في حياتنا اليومية، لدورها المهم خلال إنشغالنا بأمور أخرى في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، مثل المشي أو القيادة وتختلف السماعات عن بعضها البعض من حيث الجودة وإمكانية حجب الضوضاء.

وترتفع أسعار السماعات حسب جودتها وإمكانية حجب الصوت، وتترواح أسعار الأنواع الجيدة ما بين 250 إلى 400 دولار.

واختار موقع "بزنس إنسايدر" أفضل 5 سماعات تم طرحها خلال عام 2018 نرصدها في التقرير التالي:

1- Nuraphones by Nura 

السعر: 400 دولار أمريكي

27e5950eea.jpg

2- Bose QC35 II

السعر: 350 دولاراً أمريكياً

043bb6ffa6.jpg

3- Skullcandy Crusher

السعر:  360 دولاراً أمريكياً

2dd524bc26.jpg

4- Under Armour Project Rock wireless headphones

السعر: 250 دولاراً أمريكياً

2fb939fb5a.jpg

5- Marshall Mid A.N.C

السعر:  280 دولاراً أمريكياً

44e06bfd4e.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2018.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى