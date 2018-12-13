شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2018.. صور والان مع التفاصيل

السماعات اللاسلكية أصبحت أمراً ضرورياً في حياتنا اليومية، لدورها المهم خلال إنشغالنا بأمور أخرى في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، مثل المشي أو القيادة وتختلف السماعات عن بعضها البعض من حيث الجودة وإمكانية حجب الضوضاء.

وترتفع أسعار السماعات حسب جودتها وإمكانية حجب الصوت، وتترواح أسعار الأنواع الجيدة ما بين 250 إلى 400 دولار.

واختار موقع "بزنس إنسايدر" أفضل 5 سماعات تم طرحها خلال عام 2018 نرصدها في التقرير التالي:

1- Nuraphones by Nura

السعر: 400 دولار أمريكي





2- Bose QC35 II

السعر: 350 دولاراً أمريكياً





3- Skullcandy Crusher

السعر: 360 دولاراً أمريكياً





4- Under Armour Project Rock wireless headphones

السعر: 250 دولاراً أمريكياً





5- Marshall Mid A.N.C

السعر: 280 دولاراً أمريكياً