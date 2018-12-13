شكرا لقرائتكم خبر عن أنستقرام يطلق ميزة "ووكي توكي" لتبادل الرسائل الصوتية والان مع التفاصيل

أطلق أنستقرام ميزة "ووكي توكي" الصوتية الجديدة لاستخدامها في الرسائل المباشرة عبر جميع أنحاء العالم، ما يعني أنه بات في إمكانك إرسال قصائد حب إلى شخصيتك المشهورة المفضلة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، يمكنك إرسال رسائل صوتية إلى أصدقائك أو أي شخص آخر من خلال فتح الجزء الخاص بالرسائل المباشر على أنستقرام، ويمكنك تسجيل ما يصل إلى دقيقة كاملة، فضلا عن إمكانية تخزين الرسائل الصوتية بصفة دائمة في الرسائل المباشرة بين شخصين أو بين مجموعة تضم العديد من الأشخاص.

وبخلاف ميزة Instagram Stories، لن تختفي رسائلك الصوتية تلقائيا بعد مرور فترة زمنية معينة.

ويعتبر استخدام ميزة ووكي توكي الجديدة من أنستقرام بديهيا جدا مثل أي تطبيق تواصل اجتماعي آخر يتيح ميزة الرسائل الصوتية كفيسبوك وواتساب وتليجرام وزيلو.





كل ما عليك القيام به هو فتح تطبيق أنستقرام والذهاب إلى الرسائل المباشرة، ثم اختيار الشخص الذي ترغب في إرسال رسالة صوتية إليه، وفي أسفل الصفحة ستجد رمزا يشبه ميكروفون الستينيات. ثبت إصبعك عليه وقم بتسجيل رسالتك، يمكنك إلغاء الرسالة بسحب الرمز نحو اليسار. رفع إصبعك من على الرمز يبعث برسالتك تلقائيا إلى المتلقي.





وتوجد طريقة أخرى أيضا لاستخدام ميزة ووكي توكي، حيث يمكنك النقر ببساطة على رمز الرسائل الصوتية ووضع الهاتف بالقرب من أذنك، وبمجرد سماع صوت صفير ابدأ في تسجيل رسالتك، وبعد انتهائك اضغط على زر إرسال.

ويمكن لمتلقي رسالة صوتية عبر ووكي توكي، الاستماع إليها عبر مكبر صوت الهاتف الرئيسي أو عبر سماعات الأذن.





لكن عليك أن تضع في اعتبارك أنه أيا كان مضمون رسالتك الصوتية، فإنه سيظل إلى الأبد في التطبيق. يمكنك حذف التسجيل من على هاتفك، لكن لا توجد طريقة لاسترجاع رسالة صوتية تم إرسالها بالفعل واستمع إليها المتلقي.

وتأتي خطوة أنستقرام بعد 6 شهور فقط من إطلاق موقع التواصل الاجتماعي ميزة مكالمات الفيديو التي تتنافس مع ميزات مشابهة في سناب شات وفيسبوك ماسنجر.