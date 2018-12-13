شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يفوز بلقب أفضل فنان في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
فاز المطرب المصري تامر حسني بلقب "أفضل فنان في الشرق الأوسط"، ضمن جوائز "داف باما" الألمانية لعام 2018.
ويتسلّم حسني الجائزة خلال حفل دولي في دبي، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يحضره نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم الشاب خالد ونجوى كرم وفايا يونان ولطيفة.
وتعتمد عملية التقييم والفوز في جوائز "داف باما" على تصويت الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقرر المشاركون في التصويت الفائزين بالجائزة.
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