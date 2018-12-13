شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن ينتفض ضد صواريخ إيران والان مع التفاصيل

عقد مجلس الأمن، الأربعاء، اجتماعاً حول إيران لبحث سبل ردع طهران عن نشاطاتها المشبوهة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

واتفق الجانبان على ضرورة وقف نشاط إيران المشبوه المزعزع لاستقرار المنطقة، لا سيما تجاربها الصاروخية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمته خلال الجلسة، إن التجارب الصاروخية للنظام الإيراني تزايدت منذ الاتفاق النووي.

وأضاف بومبيو أن إيران لديها صواريخ تستطيع تهديد مدن أوروبية كبرى مثل أثينا وبوخارست وعواصم أوروبية أخرى.

وتابع الوزير الأمريكي أن بلاده لديها أدلة أن إيران تدعم وتدرب الحوثيين في اليمن وتمدهم بالصواريخ.

وأبلغ بومبيو مجلس الأمن الدولي، أن واشنطن ستسعى للعمل مع المجلس المؤلف من 15 عضواً لإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقال إنه ينبغي عدم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران في 2020، ودعا مجلس الأمن إلى تطبيق "إجراءات تفتيش واعتراض في الموانئ وأعالي البحار لإحباط مساعي إيران المتواصلة للالتفاف على القيود على السلاح".

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي سيرج كريستيان في مجلس الأمن إن تجارب إيران الصاروخية تغذي التوترات وتزعزع المنطقة.

وأضاف أنه يجب ردع إيران حتى لا تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

من جانبها قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن إيران تزعزع الاستقرار بالمنطقة وإنه يجب تحجيم أنشطتها الصاروخية.