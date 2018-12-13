شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات مقابل الريال في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم.. وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي : 138 الدولار : 520 الإماراتي : 140 أسعار البيع السعودي : 140 الدولار : 530 الإماراتي : 142 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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