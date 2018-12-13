شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تعلن تعويض النقص الناتج عن حظر النفط الإيراني بالسوق والان مع التفاصيل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الأربعاء، إنها عوضت انخفاض الصادرات الإيرانية مع استئناف العقوبات الأمريكية على طهران، وخفضت المنظمة توقعاتها للطلب على نفطها في 2019.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض الحزمة الثانية من العقوبات على طهران التي تشمل قطاع النفط والطاقة.

وفي تقرير شهري قالت "أوبك" إن إنتاجها النفطي تراجع 11 ألف برميل يومياً فقط على أساس شهري إلى 32.97 مليون برميل نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على إيران، في الوقت الذي ضخت فيه السعودية النفط بمعدل قياسي.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 31.44 مليون برميل يومياً، بما يقل 100 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر الماضي، في الوقت الذي يضخ فيه المنافسون مزيدا من الخام ويكبح فيه تباطؤ الاقتصاد نمو الطلب.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها الأسبوع الماضي على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019، وتعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وقالت المنظمة في تقريرها إن هناك ارتفاعاً بمخزونات النفط في الدول المتقدمة بنحو 7.6 مليون برميل على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، لتزيد 22 مليون برميل عن أحدث متوسط لخمس سنوات.

بينما أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 دون تغيير عند 1.29 مليون برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، الأربعاء، لتسجل نحو 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتاً أو ما يعادل 1.1% مقارنة مع الإغلاق السابق، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتاً أو ما يعادل 1.1%.