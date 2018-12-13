شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة أمريكية على شركة نفط صينية تعاونت مع إيران والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن مجموعة "يانتاي جيريه" لخدمات الحقول النفطية، التي تتخذ من الصين مقرا لها، وافقت على دفع ما يزيد على 2.7 مليون دولار لتسوية اتهامات بتنفيذ أنشطة أعمال مع إيران، منتهكة بذلك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وبحسب وكالة رويترز، رصدت وزارة الخزانة 11 حالة "واضحة" لنقل مواد مرتبطة بحقول النفط، مثل قطع الغيار والأنابيب والمضخات، ووصفتها "بحالة فاضحة"، حيث إن "يانتاي جيريه" لم تفصح عن الانتهاكات طواعية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلين عن الشركة.

وقالت وزارة الخزانة في إشعار على موقعها الإلكتروني: "تتضمن الانتهاكات الواضحة التصدير أو إعادة التصدير، ومحاولة التصدير أو إعادة التصدير لمنتجات من منشأ أمريكي لتصل في نهاية المطاف إلى مستخدمين في إيران من خلال الصين".

وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد الأقسى في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

واستهدفت العقوبات أكثر من 700 كيان وطائرة وسفينة، كما تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 طائرة من طائراتها، بالإضافة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين على قوائم العقوبات، وفيما يخص القطاع المصرفي تم فرض عقوبات على 50 بنكا إيرانيا وكيانات تابعة لها.