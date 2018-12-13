الشرطة الأمريكية تعلن انتهاء خطر التحذير من وجود قنبلة بمقر "فيسبوك"

أعلنت الشرطة الأمريكية "انتهاء خطر" التحذير من وجود قنبلة بمبنى في مقر شركة "فيسبوك" في وادي السيليكون؛ الأمر الذي دفع السلطات، الثلاثاء، إلى إخلاء المكان وخضوعه لتفتيش استغرق ساعات.



وقالت نيكول آكير المتحدثة باسم شرطة "ميلنو بارك" إن شرطة نيويورك كانت قد تلقت بلاغا من مجهول عن وجود قنبلة في مقر شركة "فيسبوك" في مجمعها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا ونبهت السلطات المحلية في نحو الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لكن الشرطة قالت في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن المبنى آمن.

وأضافت المتحدثة باسم شرطة "مينلو بارك" إن الإخلاء اقتصر على مبنى من 3 طوابق في مجمع الشركة ولم يكن مبنى المقر لكن متحدثا باسم الشركة قال في بيان إنه جرى إخلاء "عدد قليل" من المباني في الموقع.

من جانبها أكدت جنيفيف جردينا المتحدثة باسم "فيسبوك" أن الجميع بخير، وتعمل إدارة فيسبوك عن كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في هذا التهديد.

وكانت شركة "يوتيوب" إحدى الشركات الأخرى في وادي السيليكون التي تلقت تهديدا أمنيا مؤخرا؛ ففي مايو/أيار، فتحت امرأة النار على مقر "يوتيوب" في سان فرانسيسكو وجرحت 3 قبل أن تطلق النار على نفسها وتلقى مصرعها.