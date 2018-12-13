انطلاق فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي

انطلقت في دبي صباح اليوم الأربعاء فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دورته الحادية عشرة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى في تصريحات نشرتها صحيفة البيان إن "المنتدى الاستراتيجي العربي" تجسيد لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستشراف المستقبل من أجل صناعته، وفرصة لفهم حالة العالم والمنطقة العربية باستقراء مؤشرات الاقتصاد والسياسة والتحولات المستقبلية على المديين المنظور والاستراتيجي".

وشدد القرقاوي على أهمية دور المنتدى ومخرجاته وبرامجه في استطلاع الفرص ورصد التحديات والحفاظ على مواصلة مسارات التنمية وتسريع وتيرتها، مؤكدا أن "المنتدى الاستراتيجي العربي" هو منصة لتبادل الأفكار والآراء ومحطة إقليمية ودولية تحاول الإسهام في رسم خريطة أبرز الأحداث والتوجهات والتحولات التي يشهدها العالم وقراءة مؤشراتها وإحداثياتها المختلفة.

ويتضمن منتدى هذا العام 5 جلسات حوارية ومحاضرتين ضمن أعماله التي تتواصل على مدى يوم كامل، بهدف تقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها في نشاطهم.

كما يشهد المنتدى جلسة حوارية اقتصادية مع جمهور المنتدى تحت عنوان "اقتصاد العالم العربي.. إلى أين؟" تطرح فيها مواضيع مرتبطة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة والاستثمارات والتكنولوجيا وسواها.